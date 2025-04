Frau fährt in Glauchau gegen Fußgängerinsel

Teures Missgeschick auf der Auestraße: Ein abschleppreifes Auto und hoher Sachschaden waren die Folge eines Unfalls.

Glauchau.

Ein Missgeschick einer Autofahrerin am Mittwochabend in Glauchau hat die Fahrt der Frau vorzeitig beendet. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau Christina Friedrich mitteilte, war eine 48-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Auestraße aus Richtung Leipziger Platz kommend in Richtung Meeraner Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Auestraße/Zimmerstraße stieß sie aus Unachtsamkeit gegen eine Fußgängerinsel. Ein Abschleppdienst musste sich um den Wagen der Frau kümmern, denn der Ford war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Und auch die Verkehrsinsel wurde bei dem Unfall beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf rund 7000 Euro. (kru)