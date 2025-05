Freibad in Waldenburg: Warum es erstmals eine Familienkarte gibt und wie der Feierabend-Tarif funktioniert

Wie in Glauchau und in Crimmitschau sieht man sich auch in Waldenburg zur Erhöhung der Eintrittspreise gezwungen. Für Familien gibt es ein besonderes Angebot. Was Besucher zu Preisen und Öffnungszeiten wissen müssen.

Die Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad in Waldenburg wird ein Teil der Familien an der Kasse (fast) nicht spüren. Dort wird schließlich – zum ersten Mal überhaupt – auch eine Familienkarte angeboten. Sie kostet 12 Euro. Die Familienkarte gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie können – im Vergleich zum Kauf von... Die Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad in Waldenburg wird ein Teil der Familien an der Kasse (fast) nicht spüren. Dort wird schließlich – zum ersten Mal überhaupt – auch eine Familienkarte angeboten. Sie kostet 12 Euro. Die Familienkarte gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie können – im Vergleich zum Kauf von...