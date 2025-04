Führerschein-Umtauschmobil des Landkreises Zwickau kommt nach Meerane

Am 25. März von 10 bis 17.30 Uhr werden auf dem Lörracher Platz in Meerane Umtauschanträge angenommen - am besten nach vorheriger Terminvereinbarung.

