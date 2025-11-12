Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Für Marstall in Waldenburg fließt Millionen-Förderung: Zusage sorgt für Riesen-Erleichterung

Bund und Freistaat unterstützen das Marstall-Projekt mit einer Millionen-Förderung.
Bund und Freistaat unterstützen das Marstall-Projekt mit einer Millionen-Förderung.
Glauchau
Für Marstall in Waldenburg fließt Millionen-Förderung: Zusage sorgt für Riesen-Erleichterung
Von Holger Frenzel
Nach jahrelanger Hängepartie sollen die Fördermittelbescheide übergeben werden. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt in die Töpferstadt. Das sind die ersten Reaktionen.

Für das Marstall-Projekt in Waldenburg gibt es eine millionenschwere Förderung. Der Bund stellt zwölf Millionen Euro bereit. Vom Freistaat kommen sechs Millionen Euro. Die Förderbescheide sollen an den nächsten Tagen an Kunsthistorikerin Sabine Tauscher und Töpfermeister Peter Tauscher als Initiatoren des Forums Waldenburg übergeben werden....
