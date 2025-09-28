Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gerätehaus verwandelt sich zum Kinderkaufhaus: Mit einer Vierfach-Mutti aus Meerane auf Schnäppchenjagd

Susann Jahn gehört zu den Stammgästen bei der Kinderkleiderbörse in Meerane. Die Vierfach-Mutti geht schon seit 2010 bei der Veranstaltung auf Schnäppchenjagd.
Susann Jahn gehört zu den Stammgästen bei der Kinderkleiderbörse in Meerane. Die Vierfach-Mutti geht schon seit 2010 bei der Veranstaltung auf Schnäppchenjagd.
Gerätehaus verwandelt sich zum Kinderkaufhaus: Mit einer Vierfach-Mutti aus Meerane auf Schnäppchenjagd
Von Holger Frenzel
Trotz Geburtenknick und Internet-Konkurrenz: Kinderkleiderbörsen und Kinderflohmärkte erfreuen sich weiterhin einer großen Beliebtheit. Welche Gründe gibt es dafür?

Gummistiefel für 3 Euro, Regenjacke für 4 Euro. Susann Jahn freut sich über diese und weitere Schnäppchen bei der Kinderkleiderbörse in Meerane. Die Mutter von vier Kindern, zwischen 5 und 20 Jahre alt, gehört zu den Stammgästen der vom Feuerwehrverein „St. Florian“ organisierten Veranstaltung. Zweimal im Jahr verwandelt sich ein Teil...
