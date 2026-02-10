Gewächshaus in Glauchau brennt: Hinweise erbeten

Ein Brand am Martinsplatz in Glauchau sorgt für Rätsel. Die Polizei benötigt Hinweise. Was wurde in der Nacht beobachtet?

Die Polizei sucht zur Aufklärung des Vorfalls Zeugen des Brandes eines Gewächshauses in Glauchau. Die Polizei erhielt die Brandmeldung am Montag, 9. Februar, gegen 2.30 Uhr. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ein Brandursachenermittler untersuchte den Ort nach dem Löscheinsatz. Zeugen, die in der...