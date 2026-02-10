MENÜ
Die Feuerwehr hat ein brennendes Gewächshaus in Glauchau gelöscht.
Die Feuerwehr hat ein brennendes Gewächshaus in Glauchau gelöscht.
Glauchau
Gewächshaus in Glauchau brennt: Hinweise erbeten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Brand am Martinsplatz in Glauchau sorgt für Rätsel. Die Polizei benötigt Hinweise. Was wurde in der Nacht beobachtet?

Die Polizei sucht zur Aufklärung des Vorfalls Zeugen des Brandes eines Gewächshauses in Glauchau. Die Polizei erhielt die Brandmeldung am Montag, 9. Februar, gegen 2.30 Uhr. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ein Brandursachenermittler untersuchte den Ort nach dem Löscheinsatz. Zeugen, die in der...
