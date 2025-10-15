Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zu einem Auffahrunfall wurde die Polizei in Glauchau gerufen.
Zu einem Auffahrunfall wurde die Polizei in Glauchau gerufen. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Glauchau
Glauchau: Bei Auffahrunfall wird eine Person verletzt
Redakteur
Von Jens Arnold
Gegen eine Skoda-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei einem Auffahrunfall in Glauchau ist am Dienstag eine Person verletzt worden. Darüber hat die Polizei informiert. Das war passiert: Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Skoda auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Etwa auf Höhe vom Steinweg fuhr sie auf den vorausfahrenden Renault einer 71-Jährigen...
