Ab Dienstag wird in der Schloßstraße gebaut.
Ab Dienstag wird in der Schloßstraße gebaut. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Glauchau
Glauchau: Breitbandausbau macht Straßensperrung notwendig
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Betroffen sind die Schloßstraße und Teile des Schloßplatzes. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag.

Die Schloßstraße und Teile des Schloßplatzes in Glauchau sind auf dem Abschnitt zwischen Mühlberg, Dr.-Dörffel-Straße und Marktstraße ab Dienstag, 26. August, bis voraussichtlich 18. September gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Grund hierfür ist der fortschreitende Breitbandausbau. Die Umleitung wird aus Richtung...
