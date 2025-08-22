Glauchau: Breitbandausbau macht Straßensperrung notwendig

Betroffen sind die Schloßstraße und Teile des Schloßplatzes. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag.

Die Schloßstraße und Teile des Schloßplatzes in Glauchau sind auf dem Abschnitt zwischen Mühlberg, Dr.-Dörffel-Straße und Marktstraße ab Dienstag, 26. August, bis voraussichtlich 18. September gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Grund hierfür ist der fortschreitende Breitbandausbau. Die Umleitung wird aus Richtung...