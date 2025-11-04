Glauchau: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.

In Glauchau ist aus einem Keller ein hochwertiges E-Bike entwendet worden. Das sagt Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Gestohlen wurde das Zweirad zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr. In der Nacht waren der oder die Unbekannten gewaltsam in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Annenstraße eingebrochen und nahmen...