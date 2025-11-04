Glauchau: Ein Pfarrer berichtet über Zeit in St. Petersburg

Der Vortrag findet am Dienstagabend im Lutherhaus statt.

Zu einem Vortagsabend unter dem Titel „Elf Jahre Pfarrer in St. Petersburg“ wird für Dienstag, 4. November, ins Lutherhaus nach Glauchau eingeladen. Referent ist Michael Schwarzkopf. Er ist Pfarrer in der evangelischen Kirchgemeinde Erfurt-Südost. Schwarzkopf war von 2013 bis 2024 als Auslandspfarrer in St. Petersburg tätig. In seinem...