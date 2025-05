Glauchau: Handzeichnungen aus Sachsen und Thüringen in neuer Ausstellung

Die Schau in der Galerie „Art Gluchowe“ im Schloss Forderglauchau wird am 24. Mai mit eröffnet – mit Musik und einem Projekttag.

Besonders an Freunde von Handzeichnungen richtet sich die neue Ausstellung „Sathür 2025“, die am Samstag, 24. Mai, um 10 Uhr in der Galerie „Art Gluchowe“ im Schloss Forderglauchau in Glauchau eröffnet wird. Gezeigt werden bis zum 6. Juli Handzeichnungen aus Sachsen und Thüringen. Die Eröffnung wird musikalisch begleitet von Silke Blum...