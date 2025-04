Glauchau: Polizei findet nach Unfall Fahrer schlafend hinterm Lenkrad

Der 67-Jährige steht im Verdacht, mit seinem Audi am Dienstagabend betrunken gegen einen Kleidercontainer gefahren zu sein.

Glauchau.

In Glauchau haben Polizeibeamte, die zu einem Unfall auf die Wehrstraße gerufen worden waren, dort am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr einen 67-jährigen Mann schlafend auf dem Fahrersitz eines Audi vorgefunden. Das Auto war, mutmaßlich mit dem 67-Jährigen am Lenkrad, zuvor gegen einen Kleidercontainer gefahren. Der Deutsche konnte sich laut Polizei nicht an den Unfall erinnern und habe auch nicht gewusst, wie er mit seinem Fahrzeug an die Unfallstelle gekommen war. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der 67-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Kleidercontainer blieb unbeschädigt. (mib)