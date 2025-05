Glauchau: Simson-Fahrerin stößt mit entgegenkommendem Ford zusammen

Die 16-Jährige war mit ihrem Moped in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Sie wurde leicht verletzt.

Glauchau.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Glauchauer Ortsteil Albertsthal ereignet hat, ist eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, war die Jugendliche mit ihrer Simson am Donnerstag auf der Albertsthaler Straße aus Fahrtrichtung Plauen kommend in Richtung der Wehrstraße unterwegs. Gegen 13.20 Uhr geriet sie demnach mit ihrem Moped in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford einer 58-Jährigen zusammen. Die Mopedfahrerin habe sich leicht verletzt und sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 5500 Euro. (mib)