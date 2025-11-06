Glauchau: Südtirol und Dolomiten in 3D

Zu einer Live-Reportage wird für Freitagabend in die Sachsenlandhalle eingeladen.

Unter dem Titel „Im Zauberreich der leuchtenden Berge“ können Interessierte am Freitag, 7. November, eine 3D-Live-Reportage mit Stephan Schulz in der Sachsenlandhalle in Glauchau erleben. Es geht um Südtirol und die Dolomiten. Schulz sagt. „In wohl keinem anderen Gebiet auf der Welt findet sich auf einem geografisch so kleinen Raum eine...