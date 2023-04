Glauchau: Tankbetrüger hatte 2,4 Promille intus

Ein ungewöhnlicher Fall von Tankbetrug beschäftigt seit Freitagabend die Beamten des Glauchauer Polizeireviers. Der Tankbetrüger musste nicht aufwendig ermittelt werden, denn er stellte sich quasi selber. Laut Polizei hatte ein 47-jähriger polnischer Peugeot-Fahrer am Freitagabend zunächst sein Fahrzeug an der Esso-Tankstelle an der Auestraße...