Glauchau: Unbekannte beschmieren Parteibüro der Grünen

Am späten Donnerstagnachmittag oder -abend gingen Unbekannte am Markt zu Werke. Die Polizei sucht Zeugen.

Glauchau.

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte die Schaufensterscheiben eines Parteibüros in Glauchau mit weißen Schriftzügen bemalt haben. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt mitteilte, brachten die bislang unbekannten Täter die Schriftzüge in den frühen Abendstunden des Donnerstags an den Außenscheiben des Büros von Bündnis 90/Die Grünen am Markt 19 an. Als Tatzeitraum kommt die Zeit von 16.30 Uhr bis 18.55 Uhr in Frage. Die Lettern wurden auf zwei Flächen zu 45 mal 60 Zentimeter und 55 mal 60 Zentimeter aufgetragen und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise von möglichen Zeugen zu den Tätern nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter Ruf 03763 640 entgegen. (kru)