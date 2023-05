Glauchau: Vorbereitung für Ausbau der B 175 beginnt

Für den Ausbau der Bundesstraße 175 im Bereich südlich von Niederschindmaas bis westlich von Glauchau sollen am 15. Mai in Glauchau vorbereitende Arbeiten zur Baufeldfreimachung beginnen. Das hat das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Mittwoch angekündigt. Wie Pressesprecherin Rosalie Stephan weiter mitteilte, sollen die...