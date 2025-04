Glauchau: Zwei E-Bikes gestohlen

Die Räder standen in einer Tiefgarage und waren angeschlossen. Es ist nicht der erste Fahrraddiebstahl in den letzten Wochen.

Glauchau.

In Glauchau haben erneut Fahrraddiebe zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, sind in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, zwei E-Bikes verschwunden. Unbekannte haben die Räder – Wert: rund 4000 Euro – aus einer Tiefgarage Am Höhenweg entwendet. Die Fahrräder waren mit Schlössern gesichert. Bei einem der beiden E-Bikes handelte es sich um ein violett-schwarzes Rad der Marke Cube. Zwischen 26. und 27. März waren in Glauchau bereits binnen 24 Stunden vier Fahrräder aus drei Häusern gestohlen worden. Die Polizei fragt, wer zu dem aktuellen Diebstahl und dem Verbleib der E-Bikes Hinweise geben kann. Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegen. (jk)