Glauchau: Zwei Pkw prallen zusammen und blockierten Autobahnabfahrt

Zwei Autos kollidierten auf der Höckendorfer Straße. Zwei Personen wurden verletzt. Der Rückstau reichte bis auf die A4

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos blieb die Autobahnabfahrt Glauchau West am Montagmorgen etwa eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Der Unfall verursachte auch einen Rückstau auf der A4. Auf der Höckendorfer Straße waren zwei Pkw zusammengeprallt und blockierten daraufhin die Abfahrt. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei...