Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall blockierte am Montagmorgen die Autobahnabfahrt Glauchau.
Ein Unfall blockierte am Montagmorgen die Autobahnabfahrt Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Ein Unfall blockierte am Montagmorgen die Autobahnabfahrt Glauchau.
Ein Unfall blockierte am Montagmorgen die Autobahnabfahrt Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchau: Zwei Pkw prallen zusammen und blockierten Autobahnabfahrt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Autos kollidierten auf der Höckendorfer Straße. Zwei Personen wurden verletzt. Der Rückstau reichte bis auf die A4

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos blieb die Autobahnabfahrt Glauchau West am Montagmorgen etwa eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Der Unfall verursachte auch einen Rückstau auf der A4. Auf der Höckendorfer Straße waren zwei Pkw zusammengeprallt und blockierten daraufhin die Abfahrt. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:55 Uhr
2 min.
Westtrasse in Werdau: Feuerwehr muss Mann aus seinem Auto retten
Drei Personen sind bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Westtrasse verletzt worden.
Am Montagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Was die Polizei als Unfallursache annimmt.
Mike Müller
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08:10 Uhr
2 min.
Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: Ignoranz der Autofahrer verärgert Feuerwehrleute
Die Lungwitztalstraße in Glauchau war nach dem Unfall rund eine Stunde voll gesperrt.
Montagabend gab es einen Unfall an der Kreuzung von Lungwitztalstraße und Glauchauer Straße. Sachschaden: rund 4500 Euro. Was bei den Einsatzkräften für Unverständnis sorgte.
Holger Frenzel
Mehr Artikel