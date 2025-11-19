Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maik Schenker bereitet die Ausstellung für das Eilenburger Stadtmuseum vor.
Maik Schenker bereitet die Ausstellung für das Eilenburger Stadtmuseum vor. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Glauchauer Lego-Bauer bereiten Ausstellung in Eilenburg vor
Redakteur
Von Jens Arnold
Im Rhythmus von zwei Jahren werden Modelle und Anlagen in dem Museum in der Stadt am Rand der Dübener Heide gezeigt.

Im zweijährigen Rhythmus stellen die Glauchauer Lego-Bauer im Museum in Eilenburg aus und zeigen Modelle und große Gesamtanlagen aus der Glauchauer Modellbauschmiede. Für die diesjährige Ausstellung (Dezember bis Februar) sind zwei große Anlagen geplant. Gezeigt werden ein großer Cargo-Flughafen und ein Ferienpark mit Kleinstadt. Der...
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
10:00 Uhr
2 min.
70 Firmen machen bei Ausbildungs- und Jobmesse in Glauchau mit
In die Sachsenlandhalle wurde schon oft zur Jobbörse eingeladen. Die Resonanz war stets gut.
Unter anderem Schüler und Schülerinnen, aber auch Arbeitssuchende sind eingeladen, sich am Samstag in der Sachsenlandhalle zu informieren.
Jens Arnold
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
07.11.2025
1 min.
Tatverdächtiger nach Attacke auf zwei Schüler in Glauchau ermittelt
Der Vorfall hatte sich unweit der Lehngrundschule zugetragen.
Der Mann muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.
Jens Arnold
Mehr Artikel