Glauchauer Lego-Bauer bereiten Ausstellung in Eilenburg vor

Glauchau
Im Rhythmus von zwei Jahren werden Modelle und Anlagen in dem Museum in der Stadt am Rand der Dübener Heide gezeigt.
Im zweijährigen Rhythmus stellen die Glauchauer Lego-Bauer im Museum in Eilenburg aus und zeigen Modelle und große Gesamtanlagen aus der Glauchauer Modellbauschmiede. Für die diesjährige Ausstellung (Dezember bis Februar) sind zwei große Anlagen geplant. Gezeigt werden ein großer Cargo-Flughafen und ein Ferienpark mit Kleinstadt. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.