Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2024 wurden die Neulinge der Berufsakademie (BA) auf dem Marktplatz von Glauchau willkommen geheißen.
2024 wurden die Neulinge der Berufsakademie (BA) auf dem Marktplatz von Glauchau willkommen geheißen. Bild: Stefan Stolp
2024 wurden die Neulinge der Berufsakademie (BA) auf dem Marktplatz von Glauchau willkommen geheißen.
2024 wurden die Neulinge der Berufsakademie (BA) auf dem Marktplatz von Glauchau willkommen geheißen. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
Glauchauer Stadtchef begrüßt Erstis der Dualen Hochschule
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

OB Marcus Steinhardt (CDU) zeigt beim ersten „normalen“ Jahrgang der neu gegründeten Dualen Hochschule Präsenz.

Glauchau.

Die Erstsemester der Dualen Hochschule Sachsen werden am Mittwoch auf dem Glauchauer Marktplatz von Oberbürgermeister Marcus Steinhardt (CDU) begrüßt. Mit der Direktorin der Dualen Hochschule Sachsen (DHSN) Prof. Dr. Frauke Deckow wird er die Studierenden nach deren Einschreibung um 15 Uhr symbolisch in der Stadtmitte begrüßen. Sie legen in der Autoregion den Weg vom Campus zum Markt zu Fuß zurück und werden dabei laut Stadtsprecherin Adina Franke von Seminargruppen-Sprechern begleitet. Glauchauer Vereine präsentieren sich mit Informationsständen und ihren Angeboten. Seit Januar 2025 ist Glauchau Hochschulstandort und damit Bestandteil des Wissenschaftslandes Sachsen. Glauchau ist zudem der Hauptsitz der DHSN. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:36 Uhr
1 min.
Rektor der Hochschule Merseburg wechselt zur Dualen Hochschule in Glauchau
Markus Krabbes wird neuer Rektor der Dualen Hochschule mit Sitz in Glauchau.
Schon bald steht Prof. Dr.-Ing. Markus Krabbes der neu gegründeten Dualen Hochschule vor.
Konrad Rüdiger
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
16:00 Uhr
1 min.
Glauchau: Straße Am Trützschler soll saniert werden
Die Straße Am Trützschler in Glauchau soll saniert werden.
Die Schotterpiste in der Nähe der Dualen Hochschule bekommt nächstes Jahr eine Asphaltoberfläche. Die Ausschreibung dafür läuft.
Stefan Stolp
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel