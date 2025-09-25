Glauchauer Stadtchef begrüßt Erstis der Dualen Hochschule

OB Marcus Steinhardt (CDU) zeigt beim ersten „normalen“ Jahrgang der neu gegründeten Dualen Hochschule Präsenz.
Die Erstsemester der Dualen Hochschule Sachsen werden am Mittwoch auf dem Glauchauer Marktplatz von Oberbürgermeister Marcus Steinhardt (CDU) begrüßt. Mit der Direktorin der Dualen Hochschule Sachsen (DHSN) Prof. Dr. Frauke Deckow wird er die Studierenden nach deren Einschreibung um 15 Uhr symbolisch in der Stadtmitte begrüßen. Sie legen in der Autoregion den Weg vom Campus zum Markt zu Fuß zurück und werden dabei laut Stadtsprecherin Adina Franke von Seminargruppen-Sprechern begleitet. Glauchauer Vereine präsentieren sich mit Informationsständen und ihren Angeboten. Seit Januar 2025 ist Glauchau Hochschulstandort und damit Bestandteil des Wissenschaftslandes Sachsen. Glauchau ist zudem der Hauptsitz der DHSN. (kru)