Autofahrer in Glauchau müssen nun immer auf Tempo 30 am Goetheweg achten. Bild: Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa/Archiv
Autofahrer in Glauchau müssen nun immer auf Tempo 30 am Goetheweg achten. Bild: Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa/Archiv
Glauchau
Goetheweg in Glauchau: Tempo 30 gilt jetzt dauerhaft
Von Jakob Nützler
Auf dem Goetheweg in Glauchau gilt ab sofort durchgehend das Tempolimit 30 Kilometer pro Stunde. So begründet die Stadt die Anpassung.

Auf dem Goetheweg in Glauchau dürfen Autofahrer künftig rund um die Uhr nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren. Bislang war das Tempolimit im Bereich der Kindertagesstätte werktags zwischen 6 und 17 Uhr gültig. So hat es die Stadtverwaltung mitgeteilt. Wieso gerade jetzt dieser Schritt? Das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich sei deutlich...
