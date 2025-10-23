Goetheweg in Glauchau: Tempo 30 gilt jetzt dauerhaft

Auf dem Goetheweg in Glauchau gilt ab sofort durchgehend das Tempolimit 30 Kilometer pro Stunde. So begründet die Stadt die Anpassung.

Auf dem Goetheweg in Glauchau dürfen Autofahrer künftig rund um die Uhr nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren. Bislang war das Tempolimit im Bereich der Kindertagesstätte werktags zwischen 6 und 17 Uhr gültig. So hat es die Stadtverwaltung mitgeteilt. Wieso gerade jetzt dieser Schritt? Das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich sei deutlich...