Großer Trubel und viel Musik im Glauchauer Bahnhof

Menschenmassen im Bahnhof gibt es im Alltag selten. Eine besondere Veranstaltung sorgte am Sonntagnachmittag aber für eine volle Glauchauer Bahnhofshalle, wo auch ein Bauleiter musizierte.

Bahnreisende, die am frühen Sonntagnachmittag in Glauchau ankamen, staunten nicht schlecht: In der Bahnhofshalle war kaum ein Durchkommen, denn hier standen schätzungsweise 250 Leute. Sie lauschten weihnachtlichen Klängen, denn die fünfte Auflage des Weihnachtsliedersingens fand wieder im Bahnhof statt. „Es war die bisher beste...