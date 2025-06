Heiß und schmutzig, trotzdem beliebt: Glauchauer Traditionslok dampft nicht nur auf der Muldenbahntrasse

Im Führerstand der Dampflok 583047 wird Eisenbahntradition lebendig – hier erleben Eisenbahnliebhaber Kindheitsträume hautnah. Und mancher macht seine Liebhaberei zum Beruf.

Fast 30 Grad im Schatten, in der prallen Sonne sind es noch ein paar Grad mehr. Doch es geht noch heißer: Im Führerstand der Traditionslok 583047, am Feuer, das den Kessel der Dampflok heizt. Der schwarze Kollos ist am Wochenende beim Sommerfest im Bahnwerk Glauchau pausenlos im Einsatz. Einmal auf einer Dampflok mitfahren, vorn neben Lokführer...