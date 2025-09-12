Herbstfest in Niederschindmaas: Drei Vereine stellen buntes Programm im Mühlenhof zusammen

Der Herbstmarkt hat sich zu einem Herbstfest entwickelt. Am Sonntag steigt die 16. Auflage. Warum die Veranstalter ihr Konzept in den letzten Jahren anpassen mussten.

Dennheritz. Drei Vereine laden zum Herbstfest in den Hof der Mühle des Dennheritzer Ortsteils Niederschindmaas ein. Heimatverein, Feuerwehrverein und Obst- und Gartenbauverein übernehmen die Organisation. Sie präsentieren sich am Sonntag auch auf dem Herbstfest. Beginn ist 10 Uhr. Zum Frühschoppen spielt das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich. Später zeigen die Minis der Meeta-Girls einen Auftritt und findet das Entenrennen auf dem Rolandsbach statt. Integriert in das Herbstfest ist wieder der Herbstmarkt.

Zur Erinnerung: 2008, als die erste Veranstaltung stattfand, wurde ein Marktplatz für ortsansässige Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten geschaffen. „Die kulturellen Angebote waren nur schmückendes Beiwerk. Da sich die Zeiten ändern, hat sich die Veranstaltung zu einem Familienfest mit Händlern und Künstlern aus der Region entwickelt“, sagt Peter Groß, Vorsitzender des Heimatvereins. Nachdem sich lange der Heimatverein federführend um die Organisation gekümmert hat, engagieren sich seit 2022 auch Feuerwehrverein und Obst- und Gartenbauverein stärker.

Das Fest findet am Sonntag zum 16. Mal statt. Der Eintritt ist frei. Ein Tipp für Besucher aus Glauchau und Zwickau: Da das Veranstaltungsgelände direkt am Mulderadweg liegt, bietet sich auch die Anreise mit dem Rad an. (hof)