Hilfe, Pflegefall: Anlaufstelle in Glauchau lädt zu Beratung

Wer Pflege braucht, ist oft zunächst überfordert. Darüber, welche Unterstützung es gibt und wann sie gelten, berät die Anlaufstelle „First Step“.
Am Mittwoch, dem 13. August, bietet die Beratungsstelle „First Step“ zusammen mit dem Pflegedienst Floß in Glauchau wieder ihre Unterstützung an. Denn viele fühlen sich beim Thema Pflege zunächst hilflos und sind von den Kosten überrascht. Von 9 Uhr bis 12 Uhr können Pflegebedürftige oder Angehörige von Pflegefällen beim Team am Markt 9 alle Fragen zu zustehenden Leistungen und der Beantragung dieser stellen. Die Beratung findet jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat im „First Step“ statt. Die Beratungsstelle biete zudem eine Anlaufstelle in der Jugend- und Seniorenarbeit, bei der Opferhilfe und unterstützt bei der Wohnungssuche. Die Angebote des „First Step“, inklusive der Pflegeberatung, sind kostenlos. (schöj)