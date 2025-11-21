Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Hochprofessionell“ und „reibungslos“: Nach Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gibt es Lob für die Feuerwehr

Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Hochprofessionell“ und „reibungslos“: Nach Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gibt es Lob für die Feuerwehr
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dachgeschosswohnung ist aktuell nicht nutzbar. Warum die Feuerwehr nach dem nächtlichen Einsatz noch einmal vor Ort war und wann die ersten Ergebnisse der Brandursachenermittler vorliegen.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane kann eine Dachgeschosswohnung vorübergehend nicht genutzt werden. Das hängt mit den Schäden an der Treppe und dem Ruß, der sich in den Räumen verteilt hat, zusammen. Die dreiköpfige Familie, die sich in der Nacht von Montag zu Dienstag während den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße hat den Fluchtweg versperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte drei Stunden. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
14.11.2025
2 min.
Knallgeräusche in Meerane: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten
Auf 5000 Euro wird der Sachschaden am gesprengten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße in Meerane geschätzt.
Die Täter zerstörten Automaten an der Leipziger Straße und der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auch die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
Mehr Artikel