In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind

Glauchau
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Die Forstmaßnahmen im Schillerpark und in der Merzenberganlage in Meerane sollen wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche zum Abschluss gebracht werden. Darüber informierte Revierförsterin Janina Albrecht zur Sitzung des Stadtrates. Sie teilte mit, dass rund 800 Meter Festholz aus dem Kommunalwald geholt werden müssen - zum Teil mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.