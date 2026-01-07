MENÜ
Auf einer Breite von 1,20 Metern werden auf dem Bornberg größere Gehwegplatten verlegt.
Glauchau
Innenstadt in Meerane: Bornberg-Zugang wird 2026 zur Baustelle
Von der Umgestaltung profitieren Senioren mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen. Auf einem 1,20 Meter breiten Streifen werden große Platten verlegt. Wie teuer das Projekt ist.

Große Gehwegplatten sollen die kleinen Pflastersteine ersetzen. Von der geplanten Investition am Bornberg in Meerane profitieren vor allem Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind, und Eltern, die einen Kinderwagen schieben. Das Projekt mit dem Titel „Grün- und Freiraumgestaltung barrierefreier Bornberg“ verbessert die Bedingungen...
