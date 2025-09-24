Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Innenstadtfest „Licht & Wein“ am Freitagabend in Meerane: Was Besucher wissen müssen

Das Innenstadtfest „Licht und Wein" findet am Freitag zum dritten Mal in Meerane statt.
Das Innenstadtfest „Licht und Wein“ findet am Freitag zum dritten Mal in Meerane statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Innenstadtfest „Licht und Wein“ findet am Freitag zum dritten Mal in Meerane statt.
Das Innenstadtfest „Licht und Wein“ findet am Freitag zum dritten Mal in Meerane statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Innenstadtfest „Licht & Wein“ am Freitagabend in Meerane: Was Besucher wissen müssen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 22 Uhr bleiben viele Geschäfte geöffnet. Es gibt Nachtwächter-Führungen, Live-Musik und Rabattaktionen. Auch zwei Unternehmen, die neu eröffnet haben, machen mit.

Meerane.

Seine dritte Auflage erlebt das Innenstadtfest „Licht & Wein“ in Meerane. Viele Geschäfte öffnen am Freitag bis 22 Uhr. Was Besucher wissen müssen.

Nachtwächter-Führungen: Interessantes zur Innenstadt-Geschichte und der Historie der Geschäfte erfahren die Teilnehmer an den Nachtwächter-Führungen. Sie beginnen 18.30 und 20.30 Uhr. Die Rundgänge mit dem Nachtwächter und weiteren stadtbildprägenden Figuren wurden anlässlich der Festwoche „850 Jahre Meerane“ entwickelt. Sie dauern am Freitag rund 90 Minuten. Der Startpunkt wurde – aufgrund der großen Teilnehmerzahl, die erwartet wird – vom Markt auf den Neumarkt verlegt.

Zu den Höhepunkten gehören die Nachtwächter-Führungen.
Zu den Höhepunkten gehören die Nachtwächter-Führungen. Bild: Augsten/Archiv
Zu den Höhepunkten gehören die Nachtwächter-Führungen.
Zu den Höhepunkten gehören die Nachtwächter-Führungen. Bild: Augsten/Archiv

Kulinarisches: Besucher können – wie der Name der Veranstaltung schon verrät – aus einem großen Weinsortiment auswählen. Alkoholfreie Getränke kosten 1,50 Euro (0,2 Liter) und 3 Euro (0,4 Liter). Bier wird für 3,50 Euro im 0,4-Liter-Becher angeboten. Dabei handelt es sich um die Preise an den Ständen auf dem Markt, wo Rostbratwürste vom Grill für 3,50 Euro verkauft werden sollen. Neu im Angebot: Es gibt geräucherte Forellen zum Mitnehmen und frische Burger.

Aktionen: Möbel Ulbricht lädt zum „Meeraner Kino“ mit historischen Aufnahmen aus der Stadtgeschichte. Die Buchhandlung Goerke kündigt für 21.30 Uhr eine „Gute-Nacht-Lesung für Große“ an. Auf dem Markt gibt es Live-Musik. Der Handels- und Gewerbeverein freut sich über zwei neue Teilnehmer: Die Agentur „P&R Events und Travel“ am Neumarkt lädt zu einer Weltreise ein und das Wertdepot präsentiert seinen Standort an der Marienstraße. Dabei handelt es sich um Geschäfte, die neu eröffnet haben. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich von Foto Augsten über Markt, Marienstraße und Neumarkt bis zum Möbelhaus Ulbricht.

Toiletten im Hof des Alten Rathauses

Parkplätze und Toiletten: Als Parkplatz für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bietet sich das Areal an der Karl-Heinz-Freiberger-Halle an. Toiletten stehen im Innenhof des Alten Rathauses zur Verfügung.

Organisation: Die Veranstaltung wird unter Federführung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) organisiert. Die Zusammenarbeit mit Juana Pink, die im August 2024 die Stelle als Citymanagerin antrat, wurde beendet. Ute Albani vom HGV-Vorstand: „Viele Abstimmungen laufen im Vorfeld direkt mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung.“ (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
