Irische Songs werden in der Dennheritzer Kirche gespielt

„The Cluricaune“ sind am Samstag zur Nacht der offenen Kirchen zu Gast.

Dennheritz.

In Dennheritz startet am Samstagabend eine musikalische Reise nach Irland. Flugtickets sind keine erforderlich, um am 20. September ab 19 Uhr Musik von der Grünen Insel zu erleben, die seit jeher viele Menschen fasziniert. Das teilte Andreas Hummel vom Kirchenvorstand mit. In der Kirche zu Gast ist „The Cluricaune“. Die Musiker haben sich vor mehr als 30 Jahren in die Musik Irlands verliebt. Bei ihren Auftritten spannen sie einen Bogen von traditionellen Interpretationen bis zu moderneren Arrangements, von melancholischen Balladen bis zu bekannten Pubsongs. Bei dem Konzert gibt es anlässlich der Nacht der offenen Kirchen eine Pause für Gespräche, Imbiss und traditionelle irische Getränke. Der Eintritt ist frei. (kru)