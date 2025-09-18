Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„The Cluricaune“ gastieren in der Dennheritzer Kirche.
„The Cluricaune“ gastieren in der Dennheritzer Kirche. Bild: Veranstalter
„The Cluricaune“ gastieren in der Dennheritzer Kirche.
„The Cluricaune“ gastieren in der Dennheritzer Kirche. Bild: Veranstalter
Glauchau
Irische Songs werden in der Dennheritzer Kirche gespielt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„The Cluricaune“ sind am Samstag zur Nacht der offenen Kirchen zu Gast.

Dennheritz.

In Dennheritz startet am Samstagabend eine musikalische Reise nach Irland. Flugtickets sind keine erforderlich, um am 20. September ab 19 Uhr Musik von der Grünen Insel zu erleben, die seit jeher viele Menschen fasziniert. Das teilte Andreas Hummel vom Kirchenvorstand mit. In der Kirche zu Gast ist „The Cluricaune“. Die Musiker haben sich vor mehr als 30 Jahren in die Musik Irlands verliebt. Bei ihren Auftritten spannen sie einen Bogen von traditionellen Interpretationen bis zu moderneren Arrangements, von melancholischen Balladen bis zu bekannten Pubsongs. Bei dem Konzert gibt es anlässlich der Nacht der offenen Kirchen eine Pause für Gespräche, Imbiss und traditionelle irische Getränke. Der Eintritt ist frei. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
3 min.
„Ran an die Orgel!“ – und vieles mehr bei der „Nacht der offenen Kirchen“ am Samstag in Zwickau
Wer traut sich? Domkantor Karl Joseph Eckel lädt Besucher zum Orgelspielen ein.
Wer am Samstagabend in Zwickau unterwegs ist, kann Kirchenräume erleben, wie man sie selten kennt: mit ungewohnten Klängen, voller Geschichten – und offen für alle, die neugierig sind.
Thomas Croy
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
30.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Irische Folkmusik erklingt zum Terrassenkonzert
Die Band The Cluricaune, hier auf einem Werbebild, gestaltet einen Irish-Folk-Abend in Marienberg.
Die Chemnitzer Band The Cluricaune ist am 2. August in Marienberg an der Baldauf-Villa zu Gast.
Babette Zaumseil
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel