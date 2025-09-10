Jazz-Trio tritt in Glauchau auf

Das dritte Album von Regener Pappik Busch begeistert mit neuen Kompositionen. Im Stadttheater ertönt bald ihre besondere Jazz-Mischung.

Jazz mit Regener Pappik Busch ist am Samstag im Stadttheater Glauchau zu erleben. In diesem Jahr erschien das dritte Album des Trios. Den Schwerpunkt setzt es in Richtung Cool Jazz und Post Bop und stellt erstmals drei eigene Stücke vor. Zur Geschichte: Als Sven Regener in den frühen Achtzigerjahren nach Berlin kam, wollte er Jazz machen. Es...