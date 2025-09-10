Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jazz von Regener Pappik Busch gibt es im Stadttheater Glauchau.
Jazz von Regener Pappik Busch gibt es im Stadttheater Glauchau. Bild: Veranstalter
Glauchau
Jazz-Trio tritt in Glauchau auf
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das dritte Album von Regener Pappik Busch begeistert mit neuen Kompositionen. Im Stadttheater ertönt bald ihre besondere Jazz-Mischung.

Jazz mit Regener Pappik Busch ist am Samstag im Stadttheater Glauchau zu erleben. In diesem Jahr erschien das dritte Album des Trios. Den Schwerpunkt setzt es in Richtung Cool Jazz und Post Bop und stellt erstmals drei eigene Stücke vor. Zur Geschichte: Als Sven Regener in den frühen Achtzigerjahren nach Berlin kam, wollte er Jazz machen. Es...
