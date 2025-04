Judith von Thüringen führt durch Meeraner Höhler

Kerstin Zienert schlüpft in die Rolle der Ehefrau von Böhmens König Wladislaw II und führt Besucher am Donnerstag durch das 350 Meter lange Gangsystem.

Meerane.

In Meerane werden am Donnerstag, 3. April, erneut drei Kostümführungen durch das unterirdische Gangsystem der Höhler angeboten. Die etwa 60-minütigen Rundgänge werden jeweils um 13 Uhr,15 Uhr und 17 Uhr stattfinden, teilte Heike Hönsch von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung mit. Kerstin Zienert werde als Judith von Thüringen in historischer Gewandung durch die Unterwelt von Meerane führen. Eine Anmeldung sei nicht notwendig, werde aber unter Ruf 03764 2027 empfohlen. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro ermäßigt. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass die Höhler erst ab einem Mindestalter von vier Jahren und bis 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen betreten werden dürfen. (kru)