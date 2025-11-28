Kampfmittelbeseitigungsdienst im Alten Rathaus in Meerane: Was haben die Museums-Mitarbeiter gefunden?

Glauchau
Das Personal hat bei Arbeiten im Depot am Donnerstag eine Überraschung erlebt. Die alarmierte Polizei muss Experten anfordern. Das Fundstück stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Was bisher bekannt ist.
Aufregung im Alten Rathaus in Meerane: Nach einem Fund im Depotraum des Museums rückten Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Mitarbeiter und Besucher durften das Gebäude am Donnerstag in den Mittags- und Nachmittagsstunden nicht betreten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.