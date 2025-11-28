Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Kampfmittelbeseitigungsdienst im Alten Rathaus in Meerane: Was haben die Museums-Mitarbeiter gefunden?

Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren am Donnerstag im Alten Rathaus in Meerane.
Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren am Donnerstag im Alten Rathaus in Meerane.
Glauchau
Kampfmittelbeseitigungsdienst im Alten Rathaus in Meerane: Was haben die Museums-Mitarbeiter gefunden?
Von Holger Frenzel
Das Personal hat bei Arbeiten im Depot am Donnerstag eine Überraschung erlebt. Die alarmierte Polizei muss Experten anfordern. Das Fundstück stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Was bisher bekannt ist.

Aufregung im Alten Rathaus in Meerane: Nach einem Fund im Depotraum des Museums rückten Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Mitarbeiter und Besucher durften das Gebäude am Donnerstag in den Mittags- und Nachmittagsstunden nicht betreten.
