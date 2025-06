Kirchenmusiktage in Glauchau: Gospelkonzert samt „Tangomesse“ als Höhepunkt

Ein Liedermacher, die „Orgelmaus“ und zum Abschluss ein Gospelkonzert: Die Glauchauer Kirchenmusiktage sind klein gestartet und sollen mit einem großen Konzert beendet werden.

Glauchau. Mit einem kurzen „SilbermannOrgelPunktZwölf“ sind am Mittwochmittag die 28.Glauchauer Kirchenmusiktage eröffnet worden. Laut Kirchenmusikdirektor Guido Schmiedel stehen bis zum 22. Juni noch fünf Konzerte in Glauchauer Kirchen auf dem Programm.

Dabei sind viele musikalische Stilarten zu erleben: Der Liedermacher Jonathan Leistner bietet am Pfingstsonntag, 8. Juni, 17 Uhr in Jerisau laut Schmiedel „ein erfrischendes Konzerterlebnis für die ganze Familie“. In Niederlungwitz erklingt am Freitag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr barocke und klassische Kammermusik für verschiedene Instrumentalbesetzungen, Orgel und Gesang. Am Dienstag, 17.Juni, 19.30 Uhr wird Patrick Gläser aus Öhringen auf der Jehmlichorgel der Lutherkirche Klassiker aus Rock, Pop und Filmmusik spielen. Zum Kinderkonzert mit der Orgelmaus sind am Mittwoch, 18. Juni, 10 Uhr Kinder eingeladen.

Höhepunkt soll das Konzert am Sonntag, 22. Juni, 17 Uhr sein, wenn über 80 Sänger aus der Region sowie Solisten und die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach in St. Georgen die „Tangomesse“ und Ausschnitte aus dem Gospeloratorium „Mass of joy“ aufführen. Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Glauchauer Gospelchores. Eintrittskarten für dieses Konzert gibt es im Pfarramt sowie in der Ev. Buchhandlung. Bis auf die „Orgelmaus“ ist bei den anderen Konzerten freier Eintritt.