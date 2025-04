Kleinbus überschlägt sich auf A 4 nahe Glauchau: Sechs Personen zum Teil schwer verletzt

Laut Polizei hatte der 56-jährige Fahrer die Kontrolle über den Kleinbus verloren. Nach dem Unfall kam es zu erheblichen Behinderungen.

Glauchau.

Ein Unfall mit sechs verletzten Personen hat sich am Samstagnachmittag auf der A 4 in Höhe der Anschlussstelle Glauchau-West ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 56-Jähriger mit einem Kleinbus in Richtung Erfurt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Kleinbus überschlug sich mehrfach und kam im Bereich der Auffahrt zum Stehen, nachdem er mit mehreren Straßenschildern kollidiert war. Der Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Eine 34-Jährige, ein 50-Jähriger, ein 51-Jähriger sowie ein 57-Jähriger wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Auffahrt zur A 4 blieb für drei Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (fp)