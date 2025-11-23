Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Knapp 1000 Besucher bei Ausbildungs- und Jobbörse in Glauchau: Durch VW-Krise verschieben sich die Schwerpunkte

Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Knapp 1000 Besucher bei Ausbildungs- und Jobbörse in Glauchau: Durch VW-Krise verschieben sich die Schwerpunkte
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Gäste als in den letzten beiden Jahren informieren sich in der Sachsenlandhalle über Bildungs- und Berufsoptionen. Welches Fazit die städtische Wirtschaftsförderung zieht.

75 Unternehmen haben sich bei der Ausbildungs- und Jobmesse in der Sachsenlandhalle in Glauchau präsentiert. Knapp 1000 Besucher nutzten am Samstag die Informationsmöglichkeit. Das waren mehr als 2024 und 2023, sagt mit Michael Hecht der Leiter der Wirtschaftsförderung im Rathaus. Er berichtet – auch aufgrund der Rückmeldungen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
10:00 Uhr
2 min.
70 Firmen machen bei Ausbildungs- und Jobmesse in Glauchau mit
In die Sachsenlandhalle wurde schon oft zur Jobbörse eingeladen. Die Resonanz war stets gut.
Unter anderem Schüler und Schülerinnen, aber auch Arbeitssuchende sind eingeladen, sich am Samstag in der Sachsenlandhalle zu informieren.
Jens Arnold
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
17.11.2025
2 min.
Sparkassen-Kunden sparen beim Besuch im Schloss Waldenburg: Was steckt hinter der neuen Kooperationsvereinbarung?
Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig.
Die Zusammenarbeit, die am Montag vorgestellt wurde, läuft bis Ende 2026. Zuschüsse gibt es für Vorhaben im Grünfelder Park und Rabatte für Veranstaltungen in der Sachsenlandhalle.
Holger Frenzel
Mehr Artikel