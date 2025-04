Konzertabend in der Juke-Box in Meerane mit Cynthia Nickschas

Ein erster musikalischer Abend des Jugendclubs „Beverly Hill‘s“ bringt eine in der Szene der Liedermacher gut bekannte Sängerin ins Volkshaus.

In der Juke-Box in Meerane wird am Samstagabend eine Premiere über die Bühne gehen. Der Jugendclub „Beverly Hill‘s“ lädt ab 20 Uhr zu einem musikalischen Abend mit Cynthia Nickschas ein. Die aus einer Musikerfamilie stammende Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin hat sich für das Leben als Straßenmusikerin entschieden und dabei die...