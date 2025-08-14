Kunstverein Glauchau lädt zum Karaoke-Nachmittag

Ein klingender Sonntag ist im Schloss in Glauchau angesetzt: Der Kunstverein bittet zu einem geselligen Vergnügen mit einem Künstler als Zugpferd.

Glauchau.

Alle, die gerne singen - ob im Chor oder unter der Dusche - sind vom Glauchauer Kunstverein eingeladen, am Sonntag von 16 bis 20 Uhr im Glauchauer Schloss zum Mikrofon zu greifen und mögliches Lampenfieber zu überwinden. Der Künstler Sanford Wintersberger wird durch einen „singenden Sommernachmittag“ führen, so die Veranstalter. Es können alle Sprachen und alle Musikrichtungen sowie extra erstellte Karaokeversionen von Chemnitzer Musik gesungen werden. Das Event geht im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 und mit der Chemnitzer Galerie Konstanze Wolter e.artis contemporary über die Bühne. Der Kunstverein freut sich „auf zahlreiche aktive, neugierige, mutige und singende Besucherinnen und Besucher“. (kru)