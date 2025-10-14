Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Foto: Stephan Richter
Glauchau
Leipziger Kabarett „Pfeffermühle“ gastiert in Glauchau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Die Sachsenlandhalle wird am Samstagabend zur Wahlarena. Über die Prozente wachen die Kabarettisten der „Pfeffermühle“ aus der Messestadt.

Glauchau.

Die Sachsenlandhalle Glauchau wird am Samstag, 18. Oktober, zur Wahlarena. Die Kaberettisten der Leipziger „Pfeffermühle“ gastieren mit ihrem Programm „5 Prozent Würde“. Im zweimal 50 Minuten langen Programm spielen Elisabeth Sonntag und Rebekka Köbernick, nicht nur am Schlagzeug wird Erik Heimansberg oder Steffen Reichelt musizieren und nicht nur am Flügel Fabian Quast. Die vier Pfeffermüller versuchen, mit Würde die Hürden der Political Correctness zu umgehen, und geben mit der Zweitstimme erste Prognosen, letzte Umfragewerte und vorläufige Sitzverteilung bei den Wahlen zum Parlament, Elternbeirat oder zum stellvertretenden Gartenvorstand zum Besten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es für etwa 35 Euro in allen „Freie Presse“-Shops. (kru) Foto: Stephan Richter

