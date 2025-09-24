„Leute stehen schnell unter Zeitdruck“: Umleitungs-Schilder sorgen für großen Ärger in Waldenburg

Die B 175 bleibt bis Ende November am Wasserwerk gesperrt. Obwohl kurze Alternativen zur Verfügung stehen, werden Autofahrer über eine lange Umleitung geschickt. Erste Auswirkungen spüren Gastronomen und Unternehmer in der Töpferstadt.

Häufiger als sonst beginnen die Kajak-Touren auf der Zwickauer Mulde momentan mit Verspätung. Kurz vor dem vereinbarten Starttermin klingelt nicht selten das Handy von Sven Kaltofen aus Waldenburg. „Oft verbunden mit der Information, dass es eine Viertelstunde später wird, weil sich die Leute noch auf einer Umleitungsstrecke befinden oder vor... Häufiger als sonst beginnen die Kajak-Touren auf der Zwickauer Mulde momentan mit Verspätung. Kurz vor dem vereinbarten Starttermin klingelt nicht selten das Handy von Sven Kaltofen aus Waldenburg. „Oft verbunden mit der Information, dass es eine Viertelstunde später wird, weil sich die Leute noch auf einer Umleitungsstrecke befinden oder vor...