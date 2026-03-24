MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Polizei hofft in einem Fall in Meerane auf Zeugenhinweise.
Die Polizei hofft in einem Fall in Meerane auf Zeugenhinweise. Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft in einem Fall in Meerane auf Zeugenhinweise.
Die Polizei hofft in einem Fall in Meerane auf Zeugenhinweise. Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Glauchau
Löcher in Schaufenster in Meerane geschlagen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende wurde die Scheibe des Schaufensters eines Geschäfts in Meerane beschädigt. Worauf die Polizei nun setzt.

Eine Schaufensterscheibe an der Poststraße in Meerane ist am Wochenende beschädigt worden. Das berichtete die Polizei. Die Täter hatten zwei Löcher in die 1,80 mal 1,80 Meter große Glasscheibe geschlagen. Geschehen ist das im Zeitraum zwischen dem Sonntag, 22. März, gegen 21.30 Uhr, und dem Montag, etwa 7.40 Uhr. Ein Einbruch in das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
25.02.2026
1 min.
Einbruch in Meeraner Fast-Food-Restaurant
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Meerane.
Der Sachschaden nach dem nächtlichen Einbruch wiederum ist ungleich größer. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Fall an der Hohen Straße.
Lutz Kirchner
23.03.2026
4 min.
„Dreist, dumm, blöd“: So reagieren Betroffene der Einbruchsserie in Meerane
Einbrecher waren in der Praxis von Dr. Frank Lorenz in Meerane. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag.
Arztpraxis und Gärtnerei waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Einer geringen Beute steht ein hoher Sachschaden gegenüber. Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht von Beschaffungskriminalität.
Holger Frenzel
06:14 Uhr
4 min.
Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut.
Mehr als ein Jahr nach dem Ende der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer werden die Reste abgebaut. Ein Ärgernis für die Stadt. Wie es dazu kommen konnte.
Annett Honscha
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
Mehr Artikel