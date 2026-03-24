Löcher in Schaufenster in Meerane geschlagen

Am Wochenende wurde die Scheibe des Schaufensters eines Geschäfts in Meerane beschädigt. Worauf die Polizei nun setzt.

Eine Schaufensterscheibe an der Poststraße in Meerane ist am Wochenende beschädigt worden. Das berichtete die Polizei. Die Täter hatten zwei Löcher in die 1,80 mal 1,80 Meter große Glasscheibe geschlagen. Geschehen ist das im Zeitraum zwischen dem Sonntag, 22. März, gegen 21.30 Uhr, und dem Montag, etwa 7.40 Uhr. Ein Einbruch in das...