Meerane: 22-Jähriger baut betrunken und berauscht Unfall

In Meerane endete eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßengraben. Der Fahrer entfernte sich unerkannt, doch die Polizei fand ihn bald.

Ein 22-Jähriger hat unter dem Einfluss von Rauschgift und Alkohol einen Unfall in Meerane verursacht: Am Sonntag gegen 2:30 Uhr war der Mann in seinem VW auf der Seiferitzer Allee in Richtung Seiferitz unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben an einem Poller hängen. In der Folge schraubte er seine...