Die Polizei sucht Zeugen einer Straftat in einem leerstehenden Gebäudekomplex.
Glauchau
Meerane: Diebe sind auf Kupferrohre aus
Unbekannte sind in ein leerstehendes Restaurant eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Meerane.

Auf Kupferrohre waren Unbekannte aus und verschafften sich Zugang zu einem leerstehenden Geschäftskomplex im Bereich der Röbbeckestraße in Meerane. Wie Martin Küster von der Polizeidirektion in Zwickau sagte, handelt es sich um ein ehemaliges Restaurant, das die Täter heimsuchten. Die Tat geschah zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr.

Die Unbekannten entwendeten Kupferrohre und legten weiteres Diebesgut zum Abtransport bereit. Es ist ein Stehlschaden von 1300 Euro entstanden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 3750 Euro. Zu der Straftat werden Zeugen gesucht. Sie sollten sich im Polizeirevier Glauchau unter der Rufnummer 03763 640 melden. (rdl)

