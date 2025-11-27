Meerane: E-Bikes im Wert von 8000 Euro gestohlen

Unbekannte drangen in ein Mehrfamilienhaus ein und stahlen drei hochwertige E-Bikes. Ein weiterer Diebstahlversuch scheiterte.

In Meerane haben Fahrraddiebe Beute gemacht: Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen Dienstagnacht und Mittwochmittag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus am Westring. Im Keller öffneten sie gewaltsam mehrere Abteile und entwendeten drei E-Bikes der Marke Cube im Gesamtwert von rund 8000 Euro. Die Täter versuchten augenscheinlich,...