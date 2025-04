Meerane: Einbrecher stehlen Kunststoffteile bei Automobilzulieferer

Der Einbruch am Industriepark ereignete sich am Wochenende. Die Polizei sucht Zeugen.

Meerane.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am vergangenen Wochenende in Meerane ereignet hat. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, waren Unbekannte zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gewaltsam ins Gelände eines Automobilzulieferers am Industriepark eingedrungen ein. Aus einem Container stahlen sie Kunststoffteile im Wert von rund 5000 Euro. Am Grundstückszaun, den sie aufschnitten, entstand zudem Sachschaden von etwa 1500 Euro. Gesucht werden nun Zeugen, denen im Verlauf des Wochenendes Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industrieparks aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Um Hinweise bittet das Polizeirevier in Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640. (mib)