Meerane: Junge Künstler präsentieren Zukunftsträume

Drei Schulen, ein Projekt: Schülerwerke zeigen Mut und Vielfalt. Die Vernissage verspricht spannende Einblicke.

In der Galerie „Art in“ Meerane im Kunsthaus am Markt findet am Donnerstag um17 Uhr die Vernissage für ein besonderes Kunstprojekt statt. Bereits zum zweiten Mal haben Meeraner Schülerinnen und Schüler aus drei Schularten – der Förderschule Dr. Päßler, der Oberschule Tännichtschule und der Evangelischen Grundschule St. Martin –...