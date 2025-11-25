Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Kunsthaus Meerane findet am Donnerstag eine Vernissage statt.
Im Kunsthaus Meerane findet am Donnerstag eine Vernissage statt. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Im Kunsthaus Meerane findet am Donnerstag eine Vernissage statt.
Im Kunsthaus Meerane findet am Donnerstag eine Vernissage statt. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Meerane: Junge Künstler präsentieren Zukunftsträume
Redakteur
Von Babette Philipp
Drei Schulen, ein Projekt: Schülerwerke zeigen Mut und Vielfalt. Die Vernissage verspricht spannende Einblicke.

In der Galerie „Art in“ Meerane im Kunsthaus am Markt findet am Donnerstag um17 Uhr die Vernissage für ein besonderes Kunstprojekt statt. Bereits zum zweiten Mal haben Meeraner Schülerinnen und Schüler aus drei Schularten – der Förderschule Dr. Päßler, der Oberschule Tännichtschule und der Evangelischen Grundschule St. Martin –...
