Meerane: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Bei einem auf dem Kaufland-Parkplatz an der Seiferitzer Allee abgestellten Hyundai wurde die gesamte Front beschädigt. Sachschaden: etwa 5000 Euro.

Zu einer Unfallflucht in Meerane, bei der erheblicher Sachschaden entstand, sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatte eine Frau ihren grauen Hyundai i30 am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Seiferitzer Allee geparkt. Als sie nach etwa 90 Minuten zurückgekommen sei, habe sie die gesamte Front ihres Pkws beschädigt...