Meerane: Smart stößt gegen parkenden Anhänger - Fahrerin schwer verletzt

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen Mittag auf der Straße Rosental.

Meerane.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag in Meerane ereignet hat, ist hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, hatte die 77-jährige am Montag gegen 11.25 Uhr mit einem Pkw der Marke Smart die Straße Rosental in Fahrtrichtung Talstraße befahren. In Höhe des Hausgrundstücks Nummer 4 sei sie mit dem Auto nach links von ihrer Fahrspur abgekommen und gegen einen geparkten Anhänger gestoßen. Infolge der Kollision wurde die Frau schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wie Polizeisprecher Enrico Liebold berichtet. Die Kosten für die Instandsetzung der Fahrzeuge werden auf etwa 6000 Euro geschätzt. (mib)