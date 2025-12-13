MENÜ
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Meerane: Teure Frontradar-Technik aus Auto gestohlen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Diebe bauen die Technik aus, ohne das geparkte Fahrzeug aufzubrechen.

In Meerane haben sich unbekannte Täter in der Seiferitzer Allee an einem abgestellten Auto der Marke Mazda CX-5 zu schaffen gemacht. Sie bauten, ohne in das Fahrzeug einzudringen, das Frontradar aus und nahmen es mit. Dabei beschädigten die Diebe auch noch den Kühlergrill. Den Wert des Radars gab ein Polizeisprecher am Samstag in Zwickau mit...
